В Свердловском и Индустриальном районах Перми из-за ДТП возникли большие пробки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми утром 19 февраля на въезде в Индустриальный район и выезде из него возникли автомобильные пробки. Их причиной стали несколько ДТП. Одна из аварий произошла на перекрёстке улиц Чкалова и Героев Хасана, другая на перекрёстке улиц Куйбышева и Чкалова, третья на ул. Столбовой в районе ш. Космонавтов.

Судя по сервису Яндекса, в настоящее время затруднено движение транспорта по улицам Чкалова и Стахановской (в сторону Балатово), Карпинского и Столбовой (в направлении центра), по ш. Космонавтов от Гознака до ул. Столбовой и от Центрального ранка до ул. Крисанова.

Как сообщили в Гортрансе, в пробку на ул. Чкалова попали автобусы №11, 13, 27 и 62, на ул. Куйбышева — №8, 45, 50, 63 и 71, на шоссе Космонавтов и Столбовой — №3, 4, 19, 30, 36, 55 и 59. Время отклонения от графика может достигать 30 минут.





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