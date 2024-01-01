Андрей Стрельцов Пермская пара завоевала награды на Спартакиаде сильнейших спортсменов России Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали «бронзовыми» призёрами Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская Федерация фигурного катания

В Магнитогорске завершился турнир фигуристов на Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Это самое престижное соревнование зимнего сезона в стране. Пермский дуэт Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали третьими в соревновании спортивных пар, пропустив вперёд себя титулованных Анастасию Мишину — Александра Галлямова и Александру Бойкову — Дмитрия Козловского.

Пермяки в короткой программе обновили свой личный рекорд, доведя его до 77,31 балла.

«Мы рады, что всё у нас получилось в самом лучшем виде, смогли убрать все наши прежние недочёты. Это был заключительный официальный старт сезона. Мы готовились к нему в штатном режиме, несмотря на его высокий статус. Сегодня мы были более раскрепощены эмоционально», — отметил Алексей Брюханов.

Ещё одна пермская пара в составе Екатерины Чекмарёвой и Матвея Янченкова стала на этих состязаниях пятой. Это хороший результат, показанный пермскими мастерами фигурного катания в этом сезоне.

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