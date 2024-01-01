Екатерина Артёмова Власти Перми хотят приватизировать подвальные помещения в двух жилых домах Общая стоимость объектов составляет 1,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила торги по приватизации находящихся в собственности города подвальных помещений в жилых домах по ул. Уральской, 8 и ул. Степана Разина, 34/3. По информации на сайте муниципальной торговой площадки, общая стоимость объектов составляет 1,455 млн руб. Торги назначены на 19 марта.

Как следует из аукционной документации, в доме по ул. Уральской, 8 на продажу выставлено пустующее помещение площадью 79,5 кв. м, расположенное под вторым подъездом. Его цена составляет 560 тыс. руб. Отметим, что сам дом находится в границах территории объекта культурного наследия «Соцгородок «Рабочий посёлок».

В доме по ул. Степана Разина, 34/3 продаётся весь подвал. Он разделён на 16 небольших помещений общей площадью 225,3 кв. м, которые в настоящий момент тоже никак не используются. Это имущество оценено в 895 тыс. руб.

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