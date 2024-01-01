Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К юбилею профессора Владимира Абашева будет избран сборник его текстов В нынешнем году планируется также долгожданное издание коми-пермяцкого эпоса Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Центр по реализации проектов в сфере культуры сообщает о результатах конкурса «Пермская библиотека» за 2024 год. Этот грантовый конкурс, который министерство культуры Пермского края реализует через своё дочернее учреждение, проводится обычно раз в полгода, но в связи с большим количеством интересных заявок весь объём грантовых средств, запланированных на год, был распределён на первом этапе.

Всего на конкурс было прислано 12 заявок, и 11 из них были признаны достойными грантовой поддержки.

Среди победителей — книга писателей Коми-Пермяцкого округа «О тех, кто рядом» (12+), сборник стихов председателя Пермского отделения Союза писателей России Владимира Якушева «Жёлтый камешек на камском песке» (12+) и детское издание «Круглый год в селе Сайгатка» (6+) — проект из Чайковского, направленный на сохранение семейных ценностей, культуры и исторической памяти. В книге на каждом развороте, помимо рассказа о крестьянском быте, традициях и культуре, маленьких читателей ждет несколько поисковых краеведческих заданий.

Поддержку в этом году получат новые выпуски альманаха Союза писателей «Литературная Пермь» (16+, № 34 и № 35) и литературного журнала «Вещь» (18+, № 29 и № 30).

Коми-Пермяцкий этнокультурный центр выпустит «Героический эпос коми-пермяков» (12+). В книгу войдут избранные предания и легенды о богатырях, бытующие у коми-пермяцкого народа. Легенды и истории о Кудым-Оше, Пере-богатыре, Матрёне-силачке, Полюде, Онтипе и других народных героях были собраны исследователями и писателями на протяжении последних 100 лет.

История Народного артиста СССР Ивана Тимофеевича Бобылева будет увековечена в книге «Короткие разговоры длиною в жизнь» (12+). С 1967 по 2004 год Иван Тимофеевич возглавлял Пермский академический театр драмы, где под его руководством вышло более полутораста спектаклей. Автор книги — Галина Ивинских.

В 2024 году исполняется 70 лет известному пермскому литературоведу и культурологу Владимиру Абашеву. В связи с этим будет выпущен его авторский сборник «Пробуждение ландшафта: очерки, рецензии, эссе» (12+).

2024 год — год 100-летнего юбилея Пермского музыкального колледжа. История одного из старейших музыкальных учебных заведений Урала найдёт отражение в электронном издании «Пермский музыкальный колледж — 100 лет пути» (12+).

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