Максим Артамонов В Перми и других российских городах состоялись акции памяти об Алексее Навальном* Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Соколов

В Перми к памятнику жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище c 16 февраля пермяки приносят цветы и фотографии Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает telegram-канал Пермского правозащитного издания.

Спустя время стихийный мемориал разрушили неизвестные, однако позже его восстановили.

Акции в память о погибшем политике проходят третий день подряд в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Туле, Новосибирске и других городах.

По данным «ОВД-Инфо»** в 36 городах России за два дня было задержано более 400 человек. Больше всего — в Санкт-Петербурге (больше 200 человек), на втором месте Москва (49), за ней следует Ставрополь (19). О задержаниях в Перми не сообщалось.

Напомним, 16 февраля Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального. По официальным данным ведомства, он почувствовал себя плохо во время прогулки и практически сразу потерял сознание. Медицинские работники учреждения которые не принесли положительных результатов. Врачи констатировали его смерть. В данный момент причины устанавливаются.

По факту смерти Алексея Навального Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому АО начало процессуальную проверку.

*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Минюст РФ признал «ОВД-Инфо» иноагентом.

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