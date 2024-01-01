Максим Артамонов Пенсионер из Перми принял участие в «Поле чудес» Он подарил Леониду Якубовичу паспорт пермяка Поделиться Твитнуть

Скриншот записи передачи "Поле Чудес"

Житель Перми, 63-летний Алексей Чудинов, принял участие в капитал-шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале. Сама съёмка телепрограммы состоялась ещё в конце января, однако в эфире её показали 16 февраля. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Во время телепрограммы Алексей Чудинов рассказал, что всю жизнь проработал энергетиком на разных предприятиях Перми, и у него есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а сейчас он — самый молодой пенсионер.

В ходе игры пермяк вместе с супругой исполнил песню «Город на Каме» и рассказал, что она авторская. Слова и музыку написал он сам.

Скриншот записи передачи "Поле Чудес"

В завершение пермяк подарил ведущему подарки: альбом-книгу о 300-летии Перми, статуэтку из селенита, статуэтку «Пермяк-солёные уши» и банкноту, выпущенную к юбилею Перми. Кроме этого, он вручил ведущему программы Леониду Якубовичу паспорт пермяка.

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