Максим Артамонов В Пермском крае мужчину осудили за покупку водительских прав Его приговорили к семи месяцам ограничения свободы Поделиться Твитнуть

Фото mosavtoshkola.org

Чусовской городской суд приговорил местного жителя, который обвинялся в покупке поддельного водительского удостоверения, к семи месяцам ограничения свободы. Об этом сообщается на сайте суда.

Мужчину осудили по ч.3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ — Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков.

Подробности дела не сообщаются.

Санкция по этой статье — ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Суд с учётом смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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