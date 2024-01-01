Алёна Бронникова В Прикамье на 40% выросло число поставленных на кадастровый учёт объектов ИЖС За январь 2024 года было построено более тысячи индивидуальных домов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В январе на территории Пермского края количество поставленных на государственный кадастровый учёт индивидуальных жилых домов составило 1 112. По данным краевого Управления Росреестра, это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе 2023-го было построено 803 дома.

По данным ведомства, более 60% построенных домов соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству (ИЖС). Чаще всего в регионе возводятся двухэтажные дома — их доля от общего числа составляет 55%. При этом количество одноэтажных домов составляет 44%, трёхэтажных — 1%.

«Самый большой дом площадью 778 кв. м построен в Мотовилихинском районе Перми. Самый маленький — в д. Колупаево Карагайского округа, его площадь составляет 14 кв. м», — сообщает Росреестр.

На первом месте по строительству оказался Пермский муниципальный округ. В январе на его территории было возведено 429 домов общей площадью 52,4 тыс. кв. м. Второе место заняла Пермь — 119 домов общей площадью 25,9 тыс. кв. м. В Краснокамском городском округе построено 73 дома общей площадью 9 тыс. кв. м. Из сельских территорий лидером по ИЖС стал Бардымский муниципальный округ — построено 23 новых дома.

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