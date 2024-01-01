Алёна Бронникова Управление ФСИН ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального* Причины смерти устанавливаются Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило на своём сайте о смерти Алексея Навального*. По информации ведомства, заключённый почувствовал себя плохо сегодня во время прогулки.

«16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3 осуждённый Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Навальному* были оказаны все необходимые реанимационные мероприятия, которые не принесли положительных результатов. Врачи констатировали его смерть. В данный момент причины устанавливаются.

UPD:

Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому АО организовало процессуальную проверку по факту смерти Навального*. Ведомство сообщает, что проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.

* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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