В Екатеринбурге выпала из окна и разбилась насмерть незрячая массажистка из Прикамья На голове девушки был завязан пакет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 15 февраля в Академическом районе Екатеринбурга произошло трагическое происшествие, о котором сообщает портал Е1.

Из окна квартиры дома на ул. Рябинина выпала 26-летняя девушка и разбилась насмерть. По предварительным данным, она была инвалидом по зрению, которая занималась профессионально массажем. Известно, что несколько лет назад она переехала в Екатеринбург для учёбы и работы из Березников Пермского края.

О причинах происшествия пока ничего не известно. Соседи, вызвавшие полицию и скорую помощь, заметили, что на голове у девушки был завязан пакет, а прибывшие к месту ЧП врачи-реаниматологи не исключили, что смерть потерпевшей может иметь криминальный характер.

Портал сообщает, что девушка жила одна, поддерживала хорошие отношения с соседями. Официального комментария от Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области о данном происшествии пока не поступало.

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