За январь цены на свежие огурцы в Прикамье взлетели на 30% В среднем товары и услуги подорожали на 0,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 100,9%. Об этом сообщает Пермьстат.

Увеличение стоимости в продовольственном секторе потребительского рынка составило 1,2%.

Но динамика цен по отдельным товарам и товарным группам была различной. Заметно подорожали огурцы и помидоры, стоимость которых выросла на 30% и 20% соответственно, другая плодоовощная продукция. Однако некоторые товары, такие как орехи, лимоны и апельсины, подешевели на 2-3,3%.

Среди других продовольственных товаров заметно возросла стоимость оливкового (на 3,3%), подсолнечного масла (на 2,2%), копченого мяса (на 3%), риса (на 3%), а также охлаждённой и мороженой рыбы (на 1,5-1,9%). В то же время цены на сахар, свинину, мясо птицы, муку, маргарин, молоко, чай и безалкогольные напитки снизились на 1,1-5,2%.

В кафе, столовых и ресторанах можно было заметить повышение цен на продовольствие в размере 1,2-1,6%.

Цены на непродовольственные товары в среднем выросли на 0,5%.

Отдельные виды обуви, одежды и трикотажных изделий подорожали на уровне от 0,1 до 3,2%.

Повышение цен также затронуло группу моющих и чистящих средств, где наблюдался рост цен на все товары в диапазоне от 0,6 до 6,2%. Косметические товары и парфюмерия изменили свои цены в различных направлениях: мыло туалетное жидкое стало дешевле на 4%, в то время как туалетная вода подорожала на 9,3%.

Цены на электротовары также менялись по-разному: бытовые плиты подорожали на 6,2%, в то время как холодильники подешевели на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин различных марок выросли в январе на 0,9-1,2%, в то время как стоимость газового моторного топлива второй месяц подряд падает, и в январе текущего года снизилась на 2,8%.

Индексы цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты оказались в диапазоне от 98,3 до 106,4%. Аспирин отечественного производства подорожал наиболее существенно.

Услуги подорожали в среднем на 1,2%.

Основное влияние на индекс цен на услуги в Пермском крае оказали увеличение стоимости жилья в государственных и муниципальных домах (в 1,4 раза), а также повышение стоимости проезда в пригородных поездах (на 6,8%), санаторно-оздоровительных услуг (на 6,5%) и экскурсий (на 5,4%), а также услуг профессионального обучения (на 4,6%) и медицинских услуг (на 1,5%). Услуги банков также подорожали на 1,4%. Бытовые услуги подорожали на уровне от 0,1 до 17,3%.

Помимо этого, плата за посещение детского ясли-сада увеличилась на 4,2%.

Однако были и услуги, которые подешевели: стоимость услуг воздушного транспорта снизилась на 2,5%, проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 2,1%, а услуги правового характера уменьшили свою стоимость на 1%.

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