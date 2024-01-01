Вдоль улицы Уральской в Перми создадут исторический кластер Планы по развитию Мотовилихи обсудили на совете директоров предприятий района Поделиться Твитнуть

ул. Уральская в районе Цирка

Константин Долгановский

В ходе заседания Совета директоров предприятий и организаций Мотовилихинского района Перми были озвучены планы по развитию Мотовилихи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Один из проектов называется «Старая Мотовилиха», он предполагает создание исторического кластера вдоль ул. Уральской (от Планетария до Мотовилихинского пруда) и направлен на сохранение аутентичности, рекреационного потенциала и привлекательности района. В рамках проекта планируется благоустроить территории у пруда и общественные пространства в парке им. Свердлова и сквере Специалистов, разработать концепцию сквера им. Борцов Революции и склона горы Вышка.

Ещё один проект — «Студенческий кампус Мотовилихи» предполагает создание в районе ул. Крупской и бульвара Гагарина территории для творческой и профессиональной самореализации молодёжи. До 2026 года здесь планируют организовать три тематические зоны – спорта, просвещения и развития.

Кроме того, на встрече председателем Совета директоров предприятий и организаций Мотовилихинского района был выбран генеральный директор АО «УНИИКМ» Владимир Чунаев, ранее занимавший пост зампредседателя совета.

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