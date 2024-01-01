Максим Артамонов

В Перми полицейские ищут подозреваемого в убийстве мужчину

В ведомстве считают, что он совершил особо тяжкое преступление

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фоторобот

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Перми разыскивают мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении — избиении до смерти человека. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полиция опубликовала фоторобот и видео с камер наблюдения, где на кадрах запечатлён подозреваемый. 

скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

По информации издания 59.RU, мужчина может быть причастен к избиению человека, который впоследствии скончался.

Приметы подозреваемого: около 40-50 лет, рост — около 180-185 см, худощавое телосложение и тёмные волосы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об этом человеке или его местонахождении, сообщить по тел.: 8-919-06-19-004 или 203-90-04, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

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