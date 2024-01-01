Максим Артамонов В Перми полицейские ищут подозреваемого в убийстве мужчину В ведомстве считают, что он совершил особо тяжкое преступление Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Перми разыскивают мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении — избиении до смерти человека. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полиция опубликовала фоторобот и видео с камер наблюдения, где на кадрах запечатлён подозреваемый.

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

По информации издания 59.RU, мужчина может быть причастен к избиению человека, который впоследствии скончался.

Приметы подозреваемого: около 40-50 лет, рост — около 180-185 см, худощавое телосложение и тёмные волосы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об этом человеке или его местонахождении, сообщить по тел.: 8-919-06-19-004 или 203-90-04, либо обратиться в ближайший отдел полиции.

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