Максим Артамонов
В Перми полицейские ищут подозреваемого в убийстве мужчину
В ведомстве считают, что он совершил особо тяжкое преступление
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Перми разыскивают мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении — избиении до смерти человека. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полиция опубликовала фоторобот и видео с камер наблюдения, где на кадрах запечатлён подозреваемый.
По информации издания 59.RU, мужчина может быть причастен к избиению человека, который впоследствии скончался.
Приметы подозреваемого: около 40-50 лет, рост — около 180-185 см, худощавое телосложение и тёмные волосы.
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