Максим Артамонов
В Перми из гипермаркета «Леруа Мерлен» эвакуировали сотни человек
В здании сработала пожарная тревога
Сегодня вечером из строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» на шоссе Космонавтов эвакуировали более 400 посетителей и 75 человек персонала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Причиной стала сработавшая автоматическая установка пожаротушения.
Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 18:25.
К месту вызова выехали 20 огнеборцев и четыре спецмашины. Как выяснили прибывшие спасатели, сработала автоматическая установка пожаротушения в техническом помещении, отгороженном от строительного гипермаркета противопожарной стеной.
Самостоятельно из здания торгового центра эвакуировались 475 человек, в том числе 75 человек обслуживающего персонала. Во время инцидента никто не погиб и не пострадал.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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