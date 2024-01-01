Максим Артамонов В Пермском крае поезд протаранил заглохший на путях грузовик Происшествие случилось на переезде у посёлка Щучье Озеро Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала ЧП ДТП Пермь

Сегодня в Октябрьском округе рядом с посёлком Щучье Озеро грузовой состав РЖД протаранил заглохший грузовик. Сообщение об этом появилось в соцсетях. Машинист подавал сигнал и не смог затормозить, в итоге состав снёс прицеп у большегруза.

По данным издания Properm.ru, грузовик вёз буровую установку, но в какой-то момент заглох прямо на ж/д путях. Его пытались вытянуть, но безуспешно. В результате столкновения поезд снёс машину, а тот — опору. У самого товарняка с рельсов сошли две колёсные пары.

По факту происшествия следователи Центрального МСУТ СК России начали проверку. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

На данный момент установлено, что в аварию попал грузовой поезд № 2560. Происшествие случилось в 15:00 (мск) на 1348 км перегона «Щучье озеро — Бартым».

Во время инцидента никто не погиб. Водитель автомобиля получил травмы.

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