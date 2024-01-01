Максим Артамонов Житель Перми получил 4 года за избиение предполагаемого обидчика подруги Мужчина напал на шумную кампанию с битой Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор нижестоящей инстанции в отношении пермяка, который избил битой предполагаемого обидчика своей подруги. Его приговорили четырём года лишения свободы в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как следует из материалов дела, осенью прошлого года 21-летний пермяк со своей подругой распивал алкоголь в кафе, после чего девушка решила пойти домой.

Позже она позвонила своему молодому человеку и пожаловалась на шумную компанию, которая сидит во дворе её дома. Юный пермяк приехал к подруге, увидел, что она в слезах, взял деревянную биту, пошёл разбираться с толпой и искать виновного. Как выяснилось, в компании такого человека не было, а умышленный удар по голове пришёлся невиновному. В итоге потерпевший получил черепно-мозговую травму.

Действия напавшего пермяка суд квалифицировал по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в ИК общего режима. Обвиняемый попытался обжаловать приговор в краевом суде, но безуспешно.

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