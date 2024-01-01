Игорь Бутман встретился с пермскими студентами и молодыми сотрудниками промпредприятий Прикамья Поделиться Твитнуть

В Штабе общественной поддержки Пермского края прошло общение народного артиста России, джазового музыканта Игоря Бутмана со студентами пермских вузов, представителями союзов активной молодёжи предприятий региона. 14 февраля в штабе проходил тематический день «Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае».

Игорь Бутман вместе с представителями краевого правительства, руководителем Штаба общественной поддержки Александром Бойченко, первым заместителем секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеславом Григорьевым, мэром Перми Эдуардом Сосниным посетили тематические площадки штаба.

В залах руководители министерств края, предприятий, студенты вузов и техникумов, учащиеся школ обсуждали вопросы подготовки кадров для экономики региона, ранней профориентации школьников. Промышленники говорили о развитии кластеров — производственно-образовательного «ПЦБК», «Технополис «Новый Звездный» АО «Протон-ПМ», о проекте «Инженерный лифт» ПНППК и развитию инженерных классов авиастроительного профиля АО «ОДК-СТАР». Все они направлены на популяризацию инженерно-технических специальностей, чтобы школьники связывали свое будущее с этими профессиями.

«Сегодня потребность в кадрах в экономике страны настолько велика, что Россия действительно является страной возможностей. Бурный рост производства промышленных предприятий, развитие IT-сферы, идущие во множестве отраслей процессы импортозамещения — всё это даёт нашей молодёжи широчайший выбор профессии. В дальнейшем — гарантированное трудоустройстве с достойной зарплатой. В Пермском крае активно развиваются процессы ранней профориентации, укрепляются связи между учебными заведениями и предприятиями региона. В ходе этого взаимодействия молодые люди уже в ходе учёбы лучше представляют свою будущую работу, а вузы и профессиональные учебные заведения готовят специалистов с учётом требований работодателей. Нам нужно помогать молодёжи лучше понимать открывающиеся перед ними перспективы, пользоваться существующими возможностями для образования и будущей карьеры», — отметил Вячеслав Григорьев.

Как отметил Эдуард Соснин, в городе Перми многое делается для самореализации молодёжи. Краевая столица — кузница музыкальных и креативных талантов.

Далее состоялся диалог народного артиста с молодёжью. Модератором площадки выступил ректор ПГГПУ, председатель Совета ректоров Пермского края Константин Егоров. Игорь Бутман рассказал о себе, о своем творчестве и общественной деятельности. Участники встречи задали много вопросов о его становлении как музыканта, о наставниках, а также интересовались его мнением по поводу развития страны.

«Наша жизнь — Россия. Когда я участвую в общественной жизни, вижу, что это приносит пользу многим. Если у меня все получилось, то я должен отдать дань тем, кто вкладывал в меня свой труд, свои мысли, свою душу. У меня перед ними огромная ответственность и благодарность. Я люблю музыка, джаз, спорт и свою страну», — сказал Игорь Бутман.

В молодёжном зале штаба царила теплая атмосфера. Участники диалога поговорили и о подготовке кадров для сферы культуры и о планах открыть джазовый клуб, когда будет построен межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы».

«На площадке штаба молодёжный зал занят каждый день. Здесь проходят мероприятия патриотической тематики, встречи с интересными людьми, творческие занятия. Уверен, что площадка будет пользоваться популярностью и в дальнейшем. Самое главное, чтобы наша молодежь не боялась высказывать свои мысли, реализовывать собственные идеи», — подчеркнул Александр Бойченко.





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