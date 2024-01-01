Екатерина Артёмова Арендатор Горьковского парка прокомментировал судебные иски пермских властей В компании готовы отстаивать свою позицию в суде Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького»

В ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», которое на правах аренды управляет одноимённым парком в Перми, представили свою позицию по иску администрации Свердловского района к компании.

В ООО уточнили, что в перечень объектов, сноса которых добивается администрация, входят летние кафе «Халва» и Casa Mia, аттракцион «Дом Дракулы» («Логово пиратов») и два общественных туалета.

«Парк убеждён, поскольку администрация города является участником общества и по своей сути партнёром, то необходимо находить решения внутренних вопросов в рамках корпоративных процедур и переговоров. На протяжении долгих лет руководству парка и местным органам власти удавалось эффективно сотрудничать и взаимодействовать, решать самые разные вопросы в интересах жителей и гостей города. Несмотря на готовность парка к конструктивному диалогу, партнёр принял решение рассмотреть возникший вопрос в судебном порядке, а значит, парк вынужден отстаивать свою позицию в суде», — говорится в официальном комментарии ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького».

В компании напомнили также, что на момент передачи парка в аренду ООО он находился на грани банкротства, но затем общество при сотрудничестве с мэрией провело большую работу по его развитию: был создан план сохранения деревьев, высаживаются розы, модернизировано электрохозяйство, отремонтированы старые обветшалые объекты, обновлены аттракционы. Арендатор парка добавил, что круглогодично содержит за свой счёт большую общественную рекреационную территорию и памятники, тем самым освобождая городской бюджет от дополнительных затрат, исчисляемых десятками миллионов рублей.

Кроме того, в ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» обратили внимание, что компания добросовестно и своевременно платит все налоги, арендные платежи и дивиденды, укрепляя этим экономику города и региона.

Напомним, на прошлой неделе в суд поступили два заявления городских властей к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». В одном из них администрация Свердловского района потребовала признать самовольными постройками и снести шесть объектов инфраструктуры парка. Второе заявление было подано департаментом земельных отношений (ДЗО) Перми. Он добивается, чтобы суд признал отсутствие у компании права собственности на Театр эстрады и контрольную будку. Первые заседания по рассмотрению обоих исков назначены на 5 марта. На спорные объекты наложены обеспечительные меры — Росреестру запрещено регистрировать сделки с ними.

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