Андрей Стрельцов ХК «Молот» обыграл «Горняк-УГМК» Пермской хоккейной команде удалось прервать неудачную серию из трёх игр Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ХК «Молот»

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» встретился на своей площадке с ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Итог поединка — 4:0 в пользу «Молота».

Всё решилось в первые двадцать минут встречи, когда хозяева льда забили три безответные шайбы. Два гола записал на свой счёт Владимир Пешехонов, также отличился Егор Манин. Во второй двадцатиминутке Алексей Шубин установил окончательный результат матча, потому что третий период прошёл без голов. В итоге — «сухая победа» пермской ледовой дружины. Таким образом, «Молот» прервал неудачную серию из трёх игр.

В турнирной таблице «молотобойцы» на сегодняшний день занимают четвёртое место. До окончания чемпионата осталась провести две игры.

Уже 16 февраля подопечные Павла Зубова сыграют в Перми с «Челметом» из Челябинска, а 18 числа в гости приедет ХК «Южный Урал» из Орска.

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