Суд оставил столовую Чайковской городской поликлиники в краевой собственности Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Арбитражном суде Уральского округа рассмотрена кассация компании «Элиона» на решение Арбитражного суда Пермского края, признавшего собственностью региона пищеблок и столовую Чайковской городской больницы. Арбитраж округа счёл выводы судов первой и апелляционной инстанций убедительными и оставил решение без изменений. Об этом сообщили в минимущества.

В министерстве напомнили, что обратилось с иском к ООО «Элиона» ещё в октябре 2022 года. Ведомство пыталось доказать, что у компании нет права собственности на здание пищеблока и столовой, которые находятся на территории Чайковской городской больницы. «Элиона» настаивала, что является добросовестным приобретателем имущества и с иском не согласилась.

В суде экспертам министерства удалось доказать, что отчуждение этого объекта незаконно, так как по ФЗ «О приватизации» объекты здравоохранения, предназначенные для обслуживания населения, запрещены к передаче в частную собственность. Аналогичное решение принял и Арбитражный суд Прикамья.

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