Алёна Бронникова В Пермь едет Игорь Бутман Музыкант встретится с губернатором и посетит несколько мероприятий Поделиться Твитнуть

Игорь Бутман

Илья Радченко

В рамках рабочей поездки в Пермь 14 февраля приедет российский саксофонист и доверенное лицо Владимира Путина на выборах в марте Игорь Бутман. Об этом сообщается на сайте Пермского института культуры.

«Знаменитый российский саксофонист и председатель отборочной комиссии Всероссийского конкурса джазовых коллективов Игорь Бутман 14 февраля посетит ПГИК, где проведёт прослушивание творческих коллективов для отбора на Московский джазовый фестиваль. Визит Игоря Бутмана состоится в рамках рабочей поездки в Пермский край в качестве федерального доверенного лица кандидата в президенты РФ», — информирует вуз.

Отборочный тур третьего конкурса джазовых коллективов в Перми пройдёт в Органном зале. Победитель получит приглашение к выступлению на площадках второго Московского джазового фестиваля, который пройдёт с 10 по 16 июня 2024 года.

Помимо прослушивания творческих коллективов, в программу пребывания Бутмана в Перми вошли посещение Пермской краевой филармонии, экскурсия по ее Большому залу и осмотр строящейся краевой музыкальной школы. Также гость примет участие в мероприятии «Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае». По информации telegram-канала «Компрос», его также ожидает встреча с губернатором Дмитрием Махониным.





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