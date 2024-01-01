Алёна Бронникова
В Пермь едет Игорь Бутман
Музыкант встретится с губернатором и посетит несколько мероприятий
В рамках рабочей поездки в Пермь 14 февраля приедет российский саксофонист и доверенное лицо Владимира Путина на выборах в марте Игорь Бутман. Об этом сообщается на сайте Пермского института культуры.
«Знаменитый российский саксофонист и председатель отборочной комиссии Всероссийского конкурса джазовых коллективов Игорь Бутман 14 февраля посетит ПГИК, где проведёт прослушивание творческих коллективов для отбора на Московский джазовый фестиваль. Визит Игоря Бутмана состоится в рамках рабочей поездки в Пермский край в качестве федерального доверенного лица кандидата в президенты РФ», — информирует вуз.
Отборочный тур третьего конкурса джазовых коллективов в Перми пройдёт в Органном зале. Победитель получит приглашение к выступлению на площадках второго Московского джазового фестиваля, который пройдёт с 10 по 16 июня 2024 года.
Помимо прослушивания творческих коллективов, в программу пребывания Бутмана в Перми вошли посещение Пермской краевой филармонии, экскурсия по ее Большому залу и осмотр строящейся краевой музыкальной школы. Также гость примет участие в мероприятии «Россия — страна возможностей. Развитие кадрового потенциала в Пермском крае». По информации telegram-канала «Компрос», его также ожидает встреча с губернатором Дмитрием Махониным.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.