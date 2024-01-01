Минтербез Прикамья предупредил о морозах до -42 градусов в ближайшие дни Людям рекомендуют реже выходить на улицу Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

По данным Пермского ЦГМС, в ночные и утренние часы 15 и 16 февраля в Прикамье местами ожидается сильный мороз до -40°...-42° С. Об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края. До этого синоптики предсказывали сначала 30-градусные морозы, затем понижение температуры до -36°...-38° С.

В связи с аномальными холодами жителям рекомендуют в ближайшие дни ограничить время пребывания на улице, одеваться теплее, опасаться переохлаждения и обморожения.

Водителям следует по возможности отказаться от дальних поездок, а при движении строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений. Водителям большегрузов междугородного сообщения рекомендуется на время холодов оставаться в ближайших кемпингах.

При обогреве жилья электроприборами запрещается перегружать электросети. Если авария на сетях электроснабжения всё же случится, нужно обесточить все электроприборы и соблюдать все требования пожарной безопасности.

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