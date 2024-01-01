Максим Артамонов На СВО погиб 52-летний военнослужащий из Прикамья Юрий Отинов Его похоронят спустя полгода после смерти Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб 52-летний уроженец Кудымкарского района Юрий Отинов. Об этом сообщает Администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Юрий Отинов родился 17 июля 1971 года в селе Белоево Кудымкарского района Пермской области. В 2023 году отправился в зону боевых действий в качестве добровольца и принимал участие в спецоперации в составе штурмового взвода.

Военнослужащий погиб ещё 25 июля прошлого года, но похоронят его только спустя более полгода. Обстоятельства гибели не сообщаются.

Прощание с погибшим состоится 15 февраля в 12:00 часов в с. Белоево по адресу ул. Комсомольская, 13.

Местные власти выражают соболезнования родным и близким погибшего.

По данным местной газеты «Парма-новости», с начала СВО в Коми округе была официально подтверждена гибель 74 военнослужащих. В последнее время погибли ещё восемь военнослужащих: из Юсьвинского округа, из д. Лягаево Кочёвского района, из п. Серебрянка Гайнского округа, из Кудымкара, из д. Селище Косинского округа, из д. Захарова Кудымкарского округа, из Гайн и Большой Кочи.

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