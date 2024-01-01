В бывшем троллейбусном депо Перми будут строить газовую заправку Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На территории бывшего троллейбусного депо на ул. Куйбышева, где сейчас размещён муниципальный автобусный парк, построят газовую заправку для автобусов МУП «Пермгорэлектротранс». Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин во время посещения парка, пишет «Рифей».

Сейчас газовые автобусы заправляются на сторонних заправках, что приводит к холостым пробегам, тратам топлива и времени, отметил мэр. По оценкам градоначальника, стройка в перспективе окупится, так как власти планируют увеличивать количество автобусов на газовом топливе.

На сегодняшний день в парке числятся 84 газовых, 70 дизельных и 16 электрических автобусов.

«Пермгорэлектротранс» — один из самых больших перевозчиков в Прикамье. Муниципальное предприятие ежедневно обслуживает около 180 тыс. пассажиров. В структуру МУП входит один автобусный парк площадью 49,6 тыс. кв. м и два трамвайных депо. В штате учреждения — более 500 водителей.

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