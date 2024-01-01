Президент РФ подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии Поделиться Твитнуть

Президент России подписал закон о конфискации имущества за распространение фейковой информации о Вооружённых силах РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ, расширяя перечень преступлений, за которые может быть назначено изъятие имущества. Теперь подобное наказание может быть применено за организацию публичного распространения заведомо ложной информации о Вооружённых силах России, а также за призывы к деятельности, направленной против безопасности страны.

Из текста закона следует, что подлежат изъятию не все деньги, ценности и прочее имущество осуждённого, а только те, которые были получены в результате совершения преступления, направленного против безопасности РФ.

В документе указывается, что под такой деятельностью понимается совершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьями УК о наёмничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме.

31 января Государственная дума приняла законопроект во втором чтении, а 7 февраля Совет Федерации выразил единогласную поддержку этому закону на пленарном заседании.

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