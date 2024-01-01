В Перми пройдёт набор на актёрский курс мастерской Сергея Федотова Поделиться Твитнуть

Доцент кафедры режиссуры и мастерства актёра, основатель и художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов проведёт приём на первый курс актёрского отделения Пермского государственного института культуры (ПГИК).

Чтобы поступить в институт на актёрское искусство в 2024 году, абитуриентам необходимо иметь результаты ЕГЭ по русскому языку (от 36 баллов) и литературе (от 32 баллов), сдать экзамен пластических дисциплин, художественное чтение и профессиональный экзамен (актёрское исполнение, коллоквиум). Абитуриенты могут выбрать форму обучения (очную или очно-заочную). Обучающим очно предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Приём документов в вуз будет осуществляться с 20 июня по 17 июля. Вступительные экзамены пройдут с 18 по 25 июля.

Подробная информация — на сайте ПГИК https://pgik.ru/abitur

Сергей Федотов является художественным руководителем выпускного актёрского курса 2024 года. За время обучения студенты курса поставили 10 курсовых спектаклей и сыграли их более 70 раз. Они получили высокую оценку на театральных фестивалях и конкурсах, среди них Международный фестиваль-конкурс речевого искусства «Живое русское слово» (Пермь) и Театральный фестиваль курсовых и дипломных работ «ШАГ» (Барнаул).

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