В ДТП в Пермском крае за 2023 год погибли 248 человек Более 2,5 тысячи жителей получили травмы Поделиться Твитнуть

За 2023 год на территории Пермского края произошло 2056 ДТП, в которых 248 человек погибли и 2537 получили травмы. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Шадрин.

Самыми распространенными видами дорожно-транспортных происшествий стали столкновения транспортных средств (812 ДТП) и наезды на пешеходов (621 ДТП).

Главными причинами автоаварий, где гибли люди, были: несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение очерёдности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

За год сотрудники ГАИ пресекли 27 143 правонарушения, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, 12 638 нарушений правил обгона и выездов на полосу встречного движения. Задержано 12 778 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, 1613 из них повторно. В отношении последних возбуждались уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

По словам Вячеслава Шадрина, на территории региона в прошедшем году было зафиксировано осложнение обстановки на федеральных и региональных дорогах. Это было связано с возросшей интенсивностью движения транспорта, увеличением объёмов грузовых перевозок, внутреннего туристического потока. Вместе с тем, реализованный совместно сотрудниками ГАИ, властями и общественными организациями комплекс мероприятий позволил снизить уровень смертности. Транспортный и социальный риски составили 1,98 и 9,73 соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.