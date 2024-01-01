Цена квадратного метра в новых студиях Перми выросла на 29% А количество предложений сократилось Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в январе 2024 года средняя цена 1 кв. м в студиях (самый доступный и компактный формат жилья в России) выросла на первичном рынке до 151 тыс. руб. (+29% за год). Средняя цена квартиры-студии в краевом центре достигла 3,6 млн руб. Об этом сообщает «Авито Недвижимости».

При этом за год количество предложений таких объектов в новостройках Перми сократилось на 54% (в России выросло на 60%), доля предложений снизилась до 8% (в РФ поднялась до 14%). Доля спроса составила 11%.

По итогам января 2024 года дороже всего квадратный метр в студиях на первичном рынке недвижимости стоил в Сочи — 421 тыс. руб. (+25% за год) и в Москве — 354 тыс. руб. (+18%). Самые доступные студии по цене за «квадрат» были в Брянске — 99 тыс. руб. (+18%) и Ижевске — 102 тыс. руб. (+8%).

Срок экспозиции объявлений о продаже студий в среднем по РФ снизился за год на 17% — это рекордная динамика среди всех форматов жилья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.