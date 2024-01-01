Прокуратура обязала власти обеспечить транспортными услугами 20 деревень Прикамья Поделиться Твитнуть

В Кунгурском округе Прикамья районная прокуратура обязала муниципалитет организовать транспортную доступность 23 населённых пунктов: 20 деревень, 2 посёлка и одно село.

Проверяя исполнение требований законодательства о транспортном обслуживании на территории округа, надзорный орган установил, что в территории не созданы условия для предоставления транспортных услуг жителям деревень Белая Гора, Верх-Талица, Ивановка, Каразельга, Савлек, Талачик, Красный Берег, Кужлево, Нивино, Лагуново, Полыгарец, Сухоруслово, Змеевка, Берёзовка, Верхняя-Мельница, Захаровка, Лужки, Пермяки, Ольховка: посёлков Подсобное Хозяйство, Татарская Шишмара и села Богородск Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия окружных властей и возложении на них обязанностей исправить ситуацию до 31 декабря.

Кунгурский городской суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объёме. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.





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