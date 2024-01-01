Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав на жильё девушки-инвалида в Перми Поделиться Твитнуть

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о результатах расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нарушения жилищных прав девушки-инвалида в Перми.

После смерти матери 4 года назад пострадавшей во владение досталась комната в доме барачного типа по ул. Коломенской. «Кровля протекает, целостность лестниц нарушена, из-за неоднократных поджогов в подъезде и в квартирах имеются следы копоти, повреждены электрощитки. Из-за антисанитарных условий более пяти лет девушка там не проживает, однако ей продолжают начислять коммунальные платежи», — сообщают в пресс-службе следкома.

В июле 2017 года дом признали аварийным, однако вопрос расселения здания не решён до сих пор, другое жильё девушке не предоставляют. Всё, что ей предлагалось, — это неблагоустроенное помещение в манёвренном фонде, от которого инвалид отказалась. Все обращения к чиновникам оказались безрезультатны.

В СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело, а его исполнение поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.





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