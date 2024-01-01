В МЧС предупредили пермяков о неблагоприятных метеоявлениях 14 февраля Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, 14 февраля по региону обещаны неблагоприятные погодные явления: на фоне стремительного понижения температуры (ночью морозы в территориях могут усилиться до -30...-35 градусов) в отдельных районах прогнозируется изморозь.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели рекомендуют жителям избегать нахождение рядом с деревьями, ЛЭП, неустойчивыми конструкциями и стараться не парковать транспорт рядом с ними. Если авария на сетях электроснабжения всё же случится, необходимо обесточить все электроприборы и строго соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям предписывается строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам и переходе проезжей части.

Сохраняется опасность схода снега и льда с крыш зданий.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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