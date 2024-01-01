В Перми 18 бойцам ЧВК «Вагнер» вручили боевые награды Поделиться Твитнуть

фото: филиала фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае

В Перми состоялось вручение Государственных и боевых наград бойцам ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае.

Всего ордена и медали получили 18 бойцов подразделения. Награды лично вручил руководитель филиала фонда Константин Строгий.

«Вручение наград за участие в боевых действиях — важный и торжественный момент в жизни каждого военнослужащего. Это оценка ваших заслуг и героизма, проявленных при защите Родины, — отметил он. — Хочу выразить вам слова благодарности. Вы достойно защищаете интересы нашей страны и сохраняете традиции мирной жизни. Спасибо вам за активную жизненную позицию. Наш филиал фонда готов оказывать помощь каждому бойцу, независимо от его статуса».

Строгий также сообщил, что сейчас с бойцами ЧВК «Вагнер» фонд выстроил систему работы по оформлению удостоверений ветеранов боевых действий и комплексного сопровождения.

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