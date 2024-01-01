Госдума приняла законопроект ЛДПР, призванный поддержать иностранцев в рядах ВС РФ Поделиться Твитнуть

фото: ЛДПР

Думская фракция ЛДПР инициировала поправки к закону «О статусе военнослужащего», касающиеся, в частности, иностранных граждан в составе российской армии.

Согласно действующему законодательству, после 20 лет службы солдаты и офицеры ВС РФ могут претендовать на бесплатное жилье. Однако это положение распространяется лишь на тех, кто на момент вступления в ряды вооруженных сил уже имел российское гражданство. Если же человек получил российский паспорт уже во время службы, он лишается права на жилищные льготы.

Ранее Конституционный суд РФ уже обращал внимание на неправомерность этого пункта закона. Но тем не менее до вмешательства ЛДПР ситуация не менялась. Как известно, зачастую иностранцы вступают в ВС РФ, чтобы впоследствии получить российское гражданство по упрощенной процедуре. По мнению депутатов ЛДПР, закон в его нынешнем виде превращает иностранцев, получивших российский паспорт во время службы, в «граждан второго сорта».

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что с начала СВО в российскую армию вступает всё больше иностранцев. Он подчеркнул, что иностранные граждане служат в ВС РФ не по принуждению, не в силу обязанности, но исключительно из личных побуждений, добровольно. Другими словами, иностранцы сражаются в рядах российской армии, потому что «верят в историческую правоту России и хотят стать гражданами нашей страны».

«Наша инициатива направлена на предоставление в полной мере социальных гарантий всем, кто с оружием в руках защищал и защищает территориальную целостность и безопасность России. Военные-иностранцы, кто сменил гражданство на российское, должны иметь право на свое жилье или субсидии на него», — заявил Леонид Слуцкий.

Поправки к законопроекту «О статусе военнослужащего», предложенные ЛДПР, были приняты Госдумой в первом чтении.

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