Екатерина Артёмова Казначейство Пермского края проиграло судебный спор с УФАС Ведомство пыталось оспорить предписание антимонопольщиков об отмене результатов закупки Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении требований ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края», которое оспаривало решение Пермского УФАС. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, ГКУ пыталось оспорить предписание УФАС о необходимости отменить результаты конкурса на оказание услуг по охране имущества в посёлке Зюкайка Верещагинского района, но суд признал предписание законным.

Конкурс, о котором идёт речь, был проведён ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края» летом прошлого года. Как следует из материалов дела, победитель должен был оказывать услуги по охране находящегося в краевой собственности имущества, расположенного в посёлке Зюкайка по ул. Пугачёва, д. 36. По этому адресу находится филиал Верещагинской центральной районной больницы (дневной стационар). Начальная цена контракта на услугу по охране медучреждения составляла 2,74 млн руб.

В день окончания подачи заявок в Пермское УФАС поступила жалоба предпринимателя, который полагал, что заказчик нарушил Закон о закупках, не установив дополнительные требования к участникам конкурса. Согласно действующему законодательству, заказчик при проведении закупки на заключение контракта стоимостью выше 500 тыс. руб. обязан установить дополнительные требования к участникам закупки, а именно наличие подтвержденного опыта работы в сфере охранных услуг. При этом цена этих услуг по предыдущим контрактам должна составлять не менее 20% начальной цены контракта, на который претендует участник закупки. В конкурсной документации краевого казначейства эти условия отсутствовали.

УФАС признало жалобу бизнесмена обоснованной и признало в действиях ГКУ нарушение законодательства. Учреждению было выдано предписание о необходимости отменить результаты конкурса и внести изменения в конкурсную документацию с учётом выявленного нарушения и требований законодательства о контрактной системе. Казначейство исполнило предписание УФАС, однако решило оспорить позицию антимонопольного ведомства в судебной инстанции. В итоге суд поддержал позицию УФАС.

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