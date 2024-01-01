Максим Артамонов В Перми полиция проверит законность работы круглосуточного секс-отеля Заведение располагается в пристройке здания департамента образования Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, администрация Ленинского района города обратилась в правоохранительные органы для проведения проверки в круглосуточном секс-отеле на ул. Сибирской.

Это подтвердили также в региональном министерстве территориальной безопасности.

«По информации Главного управления МВД России по Пермскому краю, по данному факту проводится проверка», — сказали в минтербезе.

На прошлой неделе в Сети распространилась информация, что во дворе департамента образования Перми (ул. Сибирская, 19а) открылся первый в городе секс-отель. Само заведение, очевидно, работает уже давно, однако в поле внимания СМИ оно попало только неделю назад.

На ресепшене заведения организован секс-шоп, а в самом отеле, судя по данным 2Gis, находятся 17 тематических номеров с почасовой оплатой.

Ранее на этом же месте, в пристройке к историческому зданию по ул.Сибирской, 19а (объект культурного наследия «Дом купца второй гильдии Алина») несколько лет располагался ночной клуб «Бегемот». Факт строительства незаконной пристройки по ул. Сибирской, 19б администрация Ленинского района выявила весной 2013 года. Поскольку разрешение на строительство не выдавалось, в июле того же года администрация обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием снести пристройку.

«Новый компаньон» освещал этот судебный процесс. Дело рассматривалось в суде один год и два месяца, и 2 октября 2014 года суд удовлетворил требования истца. Апелляционная и кассационная инстанции оставили судебное решение без изменений. Пристройку снесли в июле 2016 года. При этом сооружение разбирали вручную, потому что основное здание представляет историческую ценность.

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