Максим Артамонов В Перми появились валентинки, с помощью которых можно помочь тяжелобольным детям Акцию проводит фонд «Дедморозим» и его подопечные Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» вместе со своими подопечными создал открытки для пермяков, готовых творить чудеса. Серию валентинок назвали «В самое сердце», и они способны сделать счастливее не только близкого человека, но и детей с тяжёлыми заболеваниями, сообщили в пресс-службе фонда.

Надписи на валентинках состоят из цитат о любви детей и родителей, которые борются за их жизнь и здоровье, а также слов сотрудников фонда.

Как пояснила сотрудница фонда Дарина Омелюк, из сотен цитат в «Дедморозим» отобрали одиннадцать универсальных фраз, с помощью которых можно признаться дорогому человеку в тёплых чувствах. Например, «Любовь — это когда можно обняться и вместе помолчать» или «Любовь — это чудо, а чудо — это мы».

Одна валентинка стоит 100 руб, и вырученные от каждой из них деньги, волонтёры направят на непосредственную помощь детям — авиаперелёты для консультации с врачами из федеральных центров, закупку специального питания и медицинского оборудования. Иными словами — на те задачи, от которых зависит качество жизни детей.

До конца февраля такие открытки можно купить у партнёров акции — список размещён на сайте «Дедморозим».

Кроме этого, каждый желающий может получить и электронную валентинку, чтобы переслать её близкому человеку или оставить себе на память. Для этого нужно сделать пожертвование на сайте фонда с комментарием «Любовь».

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