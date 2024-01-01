В Прикамье прокуратура в ходе проверки капремонта домов обнаружила нарушения Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Чусовского городского округа выявила нарушения в ходе проверки исполнения муниципальной жилищной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте краевого ведомства.

Сотрудники надзорного органа установили, что в 2020–2023 годах управление ЖКХ администрации округа заключило контракты на осуществление строительного контроля и надзора за ходом и качеством выполнения работ по капитальному ремонту 25 домов, которые расположены по ул. Ленина в Чусовом. За оказанные услуги из бюджета исполнитель получил 1,8 млн руб.

«Как выяснилось, строительный контроль в отношении указанных многоквартирных домов являлся уже предметом других договоров, ранее заключённых администрацией с региональным Фондом капремонта и специализированной организацией. Учитывая, что денежные средства были израсходованы неэффективно, прокурором материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», - сообщает прокуратура.

По итогам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования находится под контролем ведомства.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.