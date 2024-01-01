Максим Артамонов В Перми местные умельцы собрали деревянную «Теслу» Необычное транспортное средство назвали «Древесла» Поделиться Твитнуть

Cкришот видео SHOT

В Перми механики сделали свой стилизованный под электромобиль «Тесла» внедорожник. Основой для необычного автомобиля стал УАЗ. С советского внедорожника убрали крышу, двери и капот, а затем обшили деревом и фанерой, придав машине форму «Тесла Трака». Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

У машины даже есть госномера. На бампере у авто — светодиодная лента.

По словам главного инженера пермской версии «Теслы» Ивана Костевича, своим кибертраком Маск «бросил определённый вызов», и они ответили, чем могли. Свой автомобиль они назвали «Древесла», как бы пародировав известную марку электромобилей Tesla.

Скриншот видео SHOT

«Машина полностью с документами, но по дорогам лучше не ездить. Людям очень интересно, все улыбаются. Никто нам против ничего не сказал, не показал. В целом очень позитивно относятся к таким вещам», — рассказал Иван Костевич.

В планах у пермских конструкторов и другие необычные автомобили.

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