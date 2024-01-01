Екатерина Артёмова «Россети» незаконно завысили подключение строящегося в Перми ТЦ к энергосетям Руководителя пермского отделения компании оштрафовали за это на 40 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС рассмотрело обращение предпринимателя, который пожаловался на незаконное завышение стоимости подключения к энергосетям со стороны ПАО «Россети Урал». Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, заявитель усомнился с обоснованности счёта на сумму 260 тыс. руб., который энергокомпания выставила ему за подключение к энергосетям строящегося торгового центра в микрорайоне Нижняя курья.

УФАС установило, что ПАО незаконно включило в цену подключения лишние затраты на строительство энергосетей от существующих энергообъектов до присоединяемых энергопринимающих устройств. Из-за этого стоимость подключения объекта оказалась завышена более чем в шесть раз.

В отношении ПАО «Россети Урал» было возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе его рассмотрения компания сообщила о допущенной ошибке в расчётах и сделала перерасчёт, после которого стоимость услуги снизилась до 41 тыс. руб. УФАС привлекло к административной ответственности одного из руководителей производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала «Пермэнерго» ПАО «Россети Урал» и оштрафовало его на 40 тыс. руб.

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