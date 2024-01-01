Максим Артамонов В Прикамье 193 почтовых отделения адаптировали для людей с инвалидностью Всего по стране 9,5 тысячи таких отделений Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В прошлом году Почта России адаптировала для людей с инвалидностью более 850 почтовых отделений, в том числе 193 в Пермском крае. Всего на сегодняшний день 9500 адаптированных почтовых отделений по всей стране. Об этом сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края.

В Прикамье адаптированные отделения теперь есть в Перми, Краснокамске, Березниках, Соликамске, Лысьве, Чернушке, Кунгуре, Чайковском, Добрянке, Верещагино, Губахе, Красновишерске, Гремячинске, Кизеле, Чусовском, Кудымкаре, Осе, а также в отдалённых сёлах и деревнях.

В 84 из них доступная среда организована полностью, в остальных — частично.

В таких отделениях есть пандусы и напольные тактильные указатели. На фасаде входных групп — вывески с режимом работы, выполненные крупным шрифтом, а на почтовых ящиках — специальные стикеры с информацией о режиме выемки корреспонденции, написанные шрифтом Брайля.

Фото: Почта России

В этом году Почта России планирует адаптировать для людей с инвалидностью ещё более 700 отделений в разных регионах.

В компании уточняют, что для сотрудников модернизированных отделений проводится обязательный инструктаж по работе с клиентами с ОВЗ. В частности, по просьбе таких посетителей операторы почтовых отделений дублируют зрительную и звуковую информацию и оказывают всю необходимую помощь.

По словам заместителя генерального директора Почты России Петра Засельского, в самой компании на сегодняшний день работают около 6 тыс. людей с инвалидностью.

Люди с инвалидностью по зрению, слуху или на инвалидных креслах-колясках могут бесплатно вызвать почтальона на дом. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту dsreda@russianpost.ru. На дому можно отправить или получить письменную корреспонденцию, посылку или денежный перевод.

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