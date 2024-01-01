Максим Артамонов В аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир из Перми разбил окно Его задержала полиция Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

В ночь на 12 февраля в столичном аэропорту Шереметьево полицейские задержали пассажира, который опоздал на рейс авиакомпании «Победа» DP6511 Москва—Пермь и устроил дебош, поддавшись своим эмоциям. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина», опубликовавший видео инцидента.

Мужчина опоздал на регистрацию почти на час, самолёт улетел без него.

Сначала пассажир попытался решить вопрос с представителями авиаперевозчика мирно, но в какой-то момент не сдержал эмоции и начал ругаться с сотрудниками авиакомпании.

«Взяв стойку тенсатора (ленточное ограждение), разбил окно представительства «Победы»,— пишет ТГ-канал.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они скрутили мужчину и задержали. Какие последствия ждут не сдержавшего свой гнев мужчину, не сообщается.

В результате инцидента никто не пострадал.

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