Главный ледовый городок Перми посетили 450 тысяч человек Ещё 280 тысяч гостей побывали на набережной Камы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ледовый комплекс на эспланаде Перми «Лукоморье» завершил свою работу 11 февраля. Его посетили 450 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Главный ледовый городок открылся в предпоследний день 2023 года и по традиции стал одним из самых больших в России, его площадь составила 2,5 тыс. кв. м. Для создания горок и других объектов было использовано около 900 куб. м льда и проложено более 3,5 км светодиодной подсветки для декорирования. Также в «Лукоморье» было организовано несколько фотозон.

Самым посещаемым днём стало Рождество: 7 января отметить праздник в городок пришли 13,2 тыс. человек.

Второй по популярности локацией для прогулок стала набережная Камы, где с Нового года побывали более 280 тыс. человек.

В рамках демонтажа новогоднего оформления в Перми предстоит отключить от электросети, разобрать и вывезти на складское хранение около 3 тыс. элементов, включая более 60 световых конструкций и декоративных консолей, сообщил руководитель Пермской дирекции по организации культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков.

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