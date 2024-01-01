Екатерина Артёмова Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Пермском крае составляет 51% Прикамье занимает второе место среди регионов с самой большой разницей в ценах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены на первичном рынке недвижимости в Пермском крае в январе 2024 года были на 51,1% выше, чем на вторичном. Такие данные приводит сервис «Циан.Аналитика». Прикамье заняло второе место среди регионов с самым высоким разрывом в цене между новым жильём и «вторичкой» после Астраханской области, где 1 кв. м в новостройках оказался на 69% дороже, чем на вторичном рынке.

Средняя цена 1 кв. м нового жилья в Пермском крае в январе составляла 128,1 тыс. руб., цена 1 кв. м вторичного жилья — 84,8 тыс. руб.

Разрыв в ценах в краевой столице меньше, чем в целом по региону — 27,6%. Квартира в новостройке в Перми будет стоить в среднем 132,4 тыс. руб. за 1 кв. м, на вторичном рынке — 103,8 тыс. руб. Пермь оказалась на пятом месте среди крупных городов по ценовому разрыву после Набережных Челнов (там разрыв составил 41,7%), Нижнего Новгорода (39,5%), Челябинска (32,6%) и Краснодара (32,6%).

В среднем по регионам России «первичка» дороже «вторички» на 18,7%, ценовой разрыв в крупных городах составляет 12,9%.

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