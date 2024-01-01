Максим Артамонов В конце февраля в Перми пройдёт благотворительная акция «Собака обнимака» Акция состоится в парке около театра оперы и балета Поделиться Твитнуть

В сквере напротив Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского 25 февраля пройдёт ежегодная акция «Собака Обнимака». Об этом в соцсетях сообщают организаторы.

«Собака Обнимака — настоящий праздник, на котором можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 100 рублей», — говорится в анонсе мероприятия.

На празднике всех участников будут ждать сувениры от приюта «Матроскин», глинтвейн и сладости от котокафе «Котовский». После мероприятия все снимки с фотосессии будут опубликованы в этой встрече в специальном альбоме!

Акция будет проводиться в том числе для сбора средств на новое помещение для приюта «Матроскин».

Все желающие могут принести на мероприятие подарки приюту в виде сухих и влажных кормов для кошек премиум-класса, лотков, мисок и любых наполнителей для лотков, а для собак — сухие корма, крупы, поводки, ошейники и игрушки.

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 16:00.

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