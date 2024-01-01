Андрей Стрельцов «Парма» обыграла ЦСКА Это был стартовый поединок команд в турнире ТОП-6 Поделиться Твитнуть

Баскетболисты «Пармы» начали своё выступление на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в группе А поединком с ЦСКА на своей площадке. Хозяева одержали сенсационную победу со счётом 84:80.

Поединок пермской команде удался. «Парма» захватила лидерство в матче с самого начала и выиграла первые три четверти. В заключительной десятиминутке армейцы сумели практически вплотную приблизиться к сопернику, однако победа в итоге осталась за хозяевами.

Айзея Риз стал самым результативным игроком встречи в составе «Пармы». Он сумел записать в свой актив 17 очков.

Напомним, в декабре прошлого года подопечные Евгения Пашутина уже побеждали армейцев в Перми.

ЦСКА, несмотря на второе поражение подряд, остаётся лидером турнира, имея в своём активе 49 очков. «Парма» делит пятое-шестое место с красноярским «Енисеем». У обеих команд по 43 очка.

Ближайшую игру подопечные Евгения Пашутина проведут именно с этим соперником 2 марта.

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