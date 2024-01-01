Максим Артамонов В Перми чиновники пообещали увеличить стоимость отопления на более чем 13% Рост тарифа ожидается с 1 июля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на городской департамент ЖКХ, с 1 июля в Перми вырастет стоимость отопления. По разным районам города рост стоимости будет от 12,8 до 13,8%, а в среднем — на 13,1%.

В департаменте сообщили, что 31 января было заключено дополнительное соглашение к соглашению об исполнении схемы теплоснабжения Перми между администрацией города и ПАО «Т Плюс». Но основе этого документа с 1 июля чиновники и тепловики намерены поднять цены в ценовых зонах теплоснабжения (ЦЗТ): Пермь (магистральные сети, за исключением зоны теплоснабжения ПТЭЦ-14) и микрорайон Заостровка — 13,8%; по остальным зонам теплоснабжения Перми — 12,8%.

В департаменте ЖКХ также отметили, что в Пермском крае предельно допустимый рост платы за коммунальные услуги составляет 15,1%. Таким образом, в Перми максимальный индекс роста цен на тепло пока ниже предельно допустимого, отметили в ведомстве, не уточнив, когда ожидается очередное увеличение тарифа.

С 1 января по 30 июня 2024 года в Пермском крае, в том числе и в Перми, действуют цены на тепловую энергию, равные ценам в декабре 2023 года.

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