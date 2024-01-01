Максим Артамонов В Прикамье полиция задержала семейную пару мошенников Они обманывали пенсионеров по схеме «Родственник в беде» Поделиться Твитнуть

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Полиция Пермского края совместно со своими коллегами из Свердловской области поймала семейную пару курьеров-мошенников, обманывавших пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что конце января этого года в четырёх территориях Прикамья (Верещагино, Краснокамск, Очёр и Пермь) подозреваемые совершили мошенничества в отношении пожилых людей. Мошенники действовали по схеме «Родственник в беде». Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн руб.

По данным полиции, сейчас задержанных подозревают в шести эпизодах их незаконной деятельности на территории региона. Уже возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Идёт следствие.

В ГУ МВД России по Пермскому краю напомнили, как работают мошенники. Как правило, они звонят по телефону и говорят, что родственник попал в беду и срочно нужны деньги, чтобы ему помочь. После этого мошенник «держит на проводе» собеседника до того момента, как жертва передаст или переведёт деньги. Это делается для того, чтобы обманутому не пришло в голову созвониться с якобы попавшим в беду родственником.

Поэтому в полиции советуют пермякам не давать ввести себя в заблуждение, перезвонить родственнику, о котором идёт и речь и спросить, всё ли у него в порядке.

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