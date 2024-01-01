Максим Артамонов На следующей неделе в Перми синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов Самая низкая температура ожидается в ночь на 15 февраля Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Как рассказал изданию perm.aif.ru доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов, 11 и 12 февраля в Перми дневная температура воздуха составит около 12 градусов, ночью будет понижаться до -20. При этом в середине недели начнётся существенное похолодание, и в ночь на 15 февраля ожидаются 30-градусные морозы.

Холодно будет и в ночь на 14 февраля, при этом днём 14 и 15 февраля воздух прогреется примерно до -18 градусов.

С 13 февраля, по словам Шихова, в городе могут начаться снегопады.

В связи с тем, что основной заток холодного воздуха пройдёт немного восточнее, более сильные морозы ожидаются в Екатеринбурге и Тюмени.

При этом длительных холодов, как это было в декабре прошлого года, ждать не стоит.

По данным Пермского ЦГМС, сегодня, 11 февраля в Пермском крае ожидается небольшой снег, в отдельных районах — изморозь. Температура воздуха днем -16...-11 градусов, в Перми -13... -11 градусов.

В связи с погодными явлениями возможен рост ДТП и техногенных пожаров, вызванных перекалом печей и перегрузкой электросетей, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш.

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