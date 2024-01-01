На ремонт исторического издания Грачёвской больницы в Перми могут потратить 90 млн рублей Поделиться Твитнуть

Власти начали поиск подрядчика на выполнение капитального ремонта фасада и крыши здания объекта культурного наследия для современного пользования «Здание, где в хирургическом отделении Мотовилихинской больницы работал хирург Степанов Н.М.», памятника истории регионального значения, расположенного по адресу: Пермь, ул. Грачёва, 12 (литер М). Информация об аукционе опубликована на портале госзакупок.

Исполнителя должны назвать 22 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта — 90,1 млн руб.

Подрядчику предстоит в строгом соответствии с научно-проектной и рабочей документацией отреставрировать кирпичную кладку стен, цоколя, архитектурных деталей, кирпичных откосов; восстановить разрушенные объёмы архитектурных элементов; раскрыть части заложенных оконных проёмов в уровне цокольного этажа; отреставрировать штукатурные поверхности; провести реставрацию крылец; заменить бетонные отмостки; устроить организованный водосток с восстановлением водосточных труб и пр.

Общая площадь здания — 4,1 тыс. кв. м, строительный объём — 32,2 тыс. куб. м.

Работы должны начаться с 11 марта, а завершиться не позднее 10 декабря 2024 года.

Напомним, здание было построено в 1910-1914 годах для госпиталя Пермских пушечных заводов. Дом из красного кирпича имеет особую конфигурация в виде буквы Ж. На фасаде здания установлена мемориальная доска Николаю Михайловичу Степанову, профессору, хирургу, доктору медицинских наук, который работал здесь с 1938 по 1960 год и внёс большой вклад в развитие пластической хирургии.

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