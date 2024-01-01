Жителя Перми осудили за возбуждение ненависти к участникам СВО Мужчина оставил комментарий под постом в социальной сети Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Мотовилихинский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Перми за возбуждение ненависти к участникам специальной военной операции. Из решения суда следует, что мужчина привлечён к административной ответственности за комментарий в сообществе «Злой пермяк | Пермь», который силовики обнаружили ещё в июле 2023 года. Дело было возбуждено в конце декабря. Обвиняемый от дачи пояснений отказался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

Как пишет Properm.ru, вынесение приговора проходило без участия обвиняемого — на суд он не явился.

В материалах дела сказано, что комментарий мужчина оставил под постом следующего содержания: «Вчера пришло сообщение от мужа, который находится в зоне СВО, боже, я чуть не подпрыгнула от его небольшого сообщения: «Жив, всё нормально. Не волнуйся, люблю тебя очень. Скучаю». Вроде, пара слов, а столько смысла в них. Хоть бы живой, хоть бы вернулся поскорее».

Процитировать ответ осуждённого нельзя из-за действующих законов. Если говорить в общих чертах, то мужчина раскритиковал действия участников СВО и их мотивы. В экспертизе комментария также сказано, что в словах пермяка есть «намёк, в котором содержится одобрительная оценка гибели российских военных».

Вынося решение, судья отметил, что ранее мужчина не привлекался к административной ответственности, и назначил ему минимальный штраф, который предусмотрен ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, — 10 тыс. руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.